تستدعي «تسلا» 40 ألف سيارة بسبب خطأ في التوجيه المعزز

استدعت شركة تسلا TESLA ما يزيد قليلاً عن 40.000 سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة محتملة في التوجيه المعزز، وقد أوضحت شركة تصنيع السيارات الكهربائية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، أن نظام مساعدة التوجيه المعزز للسيارات، قد يفشل على الطرق الوعرة، أو بعد الاصطدام والوقوع بالحفر.
وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن هناك حاجة لبذل جهد أكبر في علمليات التوجيه، خاصة عند السرعات المنخفضة، التي قد تزيد من مخاطر الاصطدام.
وأصدرت تسلا TESLA تحديثًا للبرنامج لإعادة معايرة النظام، وأضافت أنها ليست على علم بأي إصابات، أو وفيات لها صلة بالمشكلة، ومع ذلك، فقد تم إصدار 314 تنبيهًا للسيارات الأمريكية التي قد تكون ذات صلة بالاستدعاء، الذي شمل سيارات 2017-21 موديل S و Model X.
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