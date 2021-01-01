مارك : أتحمل مسؤولية تسريح الموظفين..وبالغت في تفاؤلي بشأن النمو



مارك زوكربيرغ مارك زوكربيرغ

أعلن الرئيس التنفيذي لـ Meta مارك زوكربيرغ أن الشركة ستبدأ عملية إقالة لموظفيها صباح غد الأربعاء.



وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، اجتمع زوكربيرغ اليوم الثلاثاء مع تنفيذيين بالشركة وبدا محبطاً، وأشار إلى أنه مسؤول عن أخطاء الشركة، وأن تفاؤله المفرط بشأن النمو أدى إلى زيادة عدد الموظفين.



كما أفاد التقرير أن لوري جولر رئيسة قسم الموارد البشرية في Meta أكدت أن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في الشركة سيحصلون على راتب أربعة أشهر على الأقل كتعويضات.

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وتراجع سهم ‏Meta‏ بنسبة 73% منذ بداية عام 2022 وهبط لأقل مستوى له منذ بداية عام 2016.