تكشف دراسة أن التفاح يحمي صحة القلب عند تناوله يوميًا



التفاح التفاح

كشفت دراسة جديدة أن تناول التفاح ، إلى جانب التوت والعنب والشاي ، يمكن أن يحمي صحة القلب عند تناوله يوميًا.



وينصح العلماء الآن الناس بتناول ما يعادل تفاحة وبعض التوت وكوبين من الشاي يوميًا، حيث يحتوي هذا المزيج على ما يقرب من 500 مجم من flavan-3-ols - وهو مركب "نشط بيولوجيًا" يُقال إنه مفيد لقلبك.



خلصت مراجعة لأكثر من 150 دراسة إلى أن المادة الكيميائية الموجودة أيضًا في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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قال البروفيسور جونتر كونل ، خبير التغذية في جامعة ريدينج ، إن البيانات تظهر أن الفلافان 3-أولس يمكن أن يعزز الصحة.كما هو الحال ، تركز التوصيات الغذائية على منع النقص في الفيتامينات الأساسية والمعادن والبروتينات والدهون والسكريات، والمغذيات غير الأساسية الوحيدة التي يُطلب من الناس تناولها بناءً على فوائدها الصحية ، بدلاً من خطر النقص ، هي الألياف.ترتبط الألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 ، مما دفع رؤساء الصحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى النصح بتناول 30 جرامًا يوميًا.لكن خبراء التغذية جادلوا بأن التوصيات الغذائية يجب أن تتضمن مركبات أخرى تعزز الصحة.سلطت عشرات الدراسات الضوء على الفوائد الصحية لـ flavan-3-ols في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض - والتي قال الباحثون إنها تجعلها المرشح الأقوى للتحقيق.قام الخبراء الدوليون ، بتمويل من الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلم التغذية ، بفحص بيانات من 157 تجربة معشاة ذات شواهد و 15 دراسة جماعية.وأظهرت النتائج أن المركب النشط بيولوجيًا مرتبط بخفض ضغط الدم ، مما يقلل بدوره من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.كما أنه يحسن مستويات الكوليسترول ، وكذلك الكوليسترول الضار ، والذي يمكن أن يضر القلب إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية، وتم ربط Flavan-3-ols أيضًا بانخفاض نسبة السكر في الدم ، مما يقلل من خطر تلف الأعصاب والعين.قال الدكتور كونل: " لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، نوصي باستهلاك 400 مجم - 600 مجم من فلافان -3 أولس يوميًا، وهذا يعادل كوبين من الشاي وبعض التوت الأحمر أو الأرجواني وتفاحة".واضاف: "يعتبر تناول الكمية اليومية كطعام أو مشروبات صحية أكثر فاعلية من تناول مكمل غذائي، ويحتوي الشاي الأخضر على أعلى محتوى فلافان 3-ol لكل كوب (320 مجم) ، يليه الشاي الأسود (280 مجم) ، ثم التوت الأسود (65 مجم لكل 160 جرام) والتوت البري المجفف (35 مجم لكل 80 جرام)".تمتلئ الشوكولاتة الداكنة أيضًا بالمواد النشطة بيولوجيًا (20 مجم لكل 18 جرام) ، والتفاح (15 مجم لكل تفاحة صغيرة) والتوت (10 مجم لكل 150 جرام).لاحظ الفريق أن المخاطر الصحية الناجمة عن المواد عالية الدهون والسكر ، مثل الشوكولاتة الداكنة ، ومن المرجح أن تفوق فوائد فلافان 3-أولس.وحذروا من أن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق على flavan-3-ols الموجودة في الطعام ، وليس المكملات.وقال الباحثون إن هذا الأخير يمكن أن يسبب تلف الكبد ومشاكل في المعدة عند تناوله بجرعات عالية.وقال الفريق إنهم يأملون في أن تساعد النتائج في إعلام الأطباء وواضعي السياسات وهيئات الصحة العامة والجمهور.