إنستجرام يتيح ميزة جديدة لجدولة النشر..تصل لـ 75 يوما..

يبحث صناع المحتوى عن نشر دوري منتظم لينالوا نسب مشاهدة كبيرة تجعل حساباتهم متصدرة، وتعتبر الميزة الأبرز بالنسبة لهم إمكانية جدولة النشر بأوقات محددة.
وتعتبر جدولة النشر ميزة جديدة أطلقها تطبيق «إنستجرام »، تسمح بجدولة المنشور بوقت مُسبق، دون الحاجة إلى استخدام Meta Creator Studio أو خدمات تابعة لتطبيقات أخرى خارجية لضمان تجربة أكثر سلاسة.
وأتاحت المنصة مشاركة الصور والفيديو ومقاطع الـ Reels بعد جدولتها بالمواعيد المحددة من قبل المستخدم، ولمدة تصل إلى 75 يومًا داخل التطبيق نفسه.
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