إنستجرام يتيح ميزة جديدة لجدولة النشر..تصل لـ 75 يوما..

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صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

يبحث صناع المحتوى عن نشر دوري منتظم لينالوا نسب مشاهدة كبيرة تجعل حساباتهم متصدرة، وتعتبر الميزة الأبرز بالنسبة لهم إمكانية جدولة النشر بأوقات محددة.

وتعتبر جدولة النشر ميزة جديدة أطلقها تطبيق «إنستجرام »، تسمح بجدولة المنشور بوقت مُسبق، دون الحاجة إلى استخدام Meta Creator Studio أو خدمات تابعة لتطبيقات أخرى خارجية لضمان تجربة أكثر سلاسة.

وأتاحت المنصة مشاركة الصور والفيديو ومقاطع الـ Reels بعد جدولتها بالمواعيد المحددة من قبل المستخدم، ولمدة تصل إلى 75 يومًا داخل التطبيق نفسه.

اختبر التطبيق الميزة على مدار الأسابيع السابقة، وحصل عليها أعداد محدودة من المستخدمين قبل إطلاق الإصدار الأوسع اليوم.

كيفية الحصول على ميزة جدولة النشر الجديدة في انستجرام
تستطيع استخدام الميزة الجديدة من خلال إنشاء منشور جديد دون نشره.
ثم الانتقال إلى «الإعدادات المتقدمة» بالتطبيق.
وهنا تستطيع التبديل إلى اختيار «جدولة هذا المنشور» .
من ثم تحديد الوقت والتاريخ المُراد نشره خلالهم.
ثم العودة إلى المنشور واختيار «جدولة».
وتستطيع رؤية المنشورات المجدولة في قسم “المحتوى المجدول” في انستجرام

المصدر: المصرى اليوم

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