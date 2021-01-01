فوائد قشر الليمون من تعزيز صحة العظام إلى الوقاية من أمراض القلب..



قشر الليمون قشر الليمون

يشتهر الليمون باحتوائه على نسب عالية من فيتامين سى، ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يتخلصون من قشور الليمون بعد استخراج العصير وكنت تفعل ذلك طوال حياتك، فأنت تحرم نفسك من الفوائد الصحية لقشر الليمون، إليك ما يمكن أن يفعله لإزالة السموم من جسمك، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".







صحة الفم



يرتبط نقص فيتامين ج بالإسقربوط والتهاب ونزيف اللثة، بما أن القشر يحتوي على الكثير من فيتامين سي ، فإن تناوله في مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك شاي قشر الليمون أو الماء، قد يساعد في منع مشاكل الأسنان مثل التجاويف والخراجات.

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يعزز صحة عظامكنظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين C ، وهي مكونات أساسية للعظام ونظام الهيكل العظمي لدينا ، فإن قشر الليمون يساعد على تحسين صحة العظام، يحتوي على نسبة عالية من حمض الأسكوربيك وبالتالي يمكن أن يكون لديه القدرة على علاج مشاكل العظام والوقاية منها.إزالة السموم من الجسمفيتامين سي وفير في قشر الليمون، عن طريق تنظيف الجذور الحرة أو السموم الناتجة عن الإجهاد أو العمليات البيولوجية المحددة المرتبطة بموت الخلايا والشيخوخة، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة لمنع الضرر الخلوي، يساعد القضاء على هذه المواد الضارة في إزالة السموم من الأيض وتقليل الإجهاد، تشمل الفوائد الأخرى لبعض مركبات الفلافونويد الحيوية في الحمضيات تقليل الإجهاد التأكسدي ، والذي إذا لم يعالج ، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.يخفض الكولسترول ويمنع أمراض القلبنظرًا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد وفيتامين ج والبكتين ، يمكن أن يساعد في إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الوقاية من مرض السكري وزيادة الدورة الدموية، البوتاسيوم ضروري للتحكم في ضغط الدم وهو متوفر بكثرة في قشر الليمون.