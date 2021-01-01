يعثر غواص مصري على «كائن فريد من نوعه» في أعماق البحار

آخر الأخباراخبار منوعة › يعثر غواص مصري على «كائن فريد من نوعه» في أعماق البحار

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خلال رحلة غوص عادية، فوجئ الغواص المصري بيتر بشري بعثوره على واحد من أندر الكائنات البحرية والتي قلما تم رصدها أو توثيق حياتها في البحر الأحمر لندرة وجودها وصعوبة ملاحقتها، فضلا عن صغر حجمها، إلا أنها في الوقت ذاته ذات ألوان مبهجة وبراقة.

عثر «بشري» خلال إحدى جولات الغوص التي يقوم بها في أعماق البحر الأحمر على حيوان بحري فريد من نوعه وذي ألوان مبهجة، ونظرا لصغر حجمه لم يسبق أن رصده في جولاته الاعتيادية للغوص في البحر الأحمر.

ووفقا للموقع الإلكتروني «طبيعة قطر»، يعرف الحيوان البحري باسم «القوقع مستدير البقع»، ويتواجد بنسبة بسيطة ونادرة إلى حد ما على الشواطئ الشرقية في إفريقيا وبحر العرب والخليج والبحر الأحمر.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعثر غواص مصري على «كائن فريد من نوعه» في أعماق البحار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78646

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager