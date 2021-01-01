يعثر غواص مصري على «كائن فريد من نوعه» في أعماق البحار



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

خلال رحلة غوص عادية، فوجئ الغواص المصري بيتر بشري بعثوره على واحد من أندر الكائنات البحرية والتي قلما تم رصدها أو توثيق حياتها في البحر الأحمر لندرة وجودها وصعوبة ملاحقتها، فضلا عن صغر حجمها، إلا أنها في الوقت ذاته ذات ألوان مبهجة وبراقة.



عثر «بشري» خلال إحدى جولات الغوص التي يقوم بها في أعماق البحر الأحمر على حيوان بحري فريد من نوعه وذي ألوان مبهجة، ونظرا لصغر حجمه لم يسبق أن رصده في جولاته الاعتيادية للغوص في البحر الأحمر.



ووفقا للموقع الإلكتروني «طبيعة قطر»، يعرف الحيوان البحري باسم «القوقع مستدير البقع»، ويتواجد بنسبة بسيطة ونادرة إلى حد ما على الشواطئ الشرقية في إفريقيا وبحر العرب والخليج والبحر الأحمر.