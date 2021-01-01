هل سنرى الخسوف الكلي في مصر؟..القمر الدموي في سماء العالم صباحًا..



القمر الدموي القمر الدموي

تشهد الكرة الأرضية حدوث خسوف القمر الكلي، والذي سيؤثر على الكثير من مناطق العالم، وهو الكسوف الأخير في عام 2022 والذي يأتي بعد أسبوعين من حدوث الكسوف الجزئي للشمس والذي تأثرت به أنحاء متفرقة من العالم أكتوبر الماضي.



ويعد هذا الخسوف الثاني في العام الجاري ولن يتكرر الخسوف الكلي مرة أخرى إلا بعد عامين ونصف، حيث سيحدث الخسوف الكلي التالي للقمر حتى 14 مارس 2025، وفقًا لوكالة ناسا.



ويحدث خسوف القمر عندما تجري محاذاة القمر والأرض والشمس على خط واحد ويمر القمر في ظل الأرض، ويُعرف الخسوف الكلي للقمر أحيانًا باسم القمر الدموي، حيث يتحول لون القمر إلى الأحمر بسبب الغلاف الجوي للأرض، والذي ينثر الضوء من الشمس ويلوح به على وجه القمر.

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خسوف القمرومن المرتقب أن يشهد العالم اليوم حدوث خسوف القمر الكلي وهو الخسوف الثاني والأخير في عام 2022، ويتزامن مع بدر شهر ربيع الثاني الذي ستكون ذروته مساء الليلة.وكشف معهد البحوث الفلكية احتمالات حدوث خسوف القمر، حيث أكد أن خسوف القمر غدا لن يرى في مصر ولا في المنطقة العربية، حيث سيحدث خسوف القمر في وقت يتزامن مع ساعات النهار في الوطن العربي والقمر تحت الأفق، ولكن سيؤثر في مناطق محددة من أمريكا والمحيط الهادي.وسيستمر الخسوف الكلي للقمر مدة نحو 5 ساعات و54 دقيقة في كافة مراحله، حيث سيحدث خسوف القمر خلال الفترة من 08:02 صباحًا إلى 01:56 ظهرًا بتوقيت غرينتش، أي خلال الفترة من الساعة 10:02 صباحا وحتى الساعة 3:56 عصرا بتوقيت القاهرة.أما مرحلة الخسوف الكلي للقمر فتستمر لمدة ساعة و25 دقيقة، في حين سيكون إجمالي مدة الكسوف الجزئي 3 ساعات و40 دقيقة.ومن المرتقب أن يتحول لون القمر أثناء الخسوف الكلي بأن يأخذ اللون الأحمر الغامق إلى البرتقالي والأصفر، وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي حول الأرض لذلك هذا يخضع للرصد المباشر.قمر ربيع الآخرأما في الوطن العربي فسيرصد قمر ربيع الآخر بعد غروب الشمس اليوم، وسيزين البدر السماء طوال الليل، حيث سيصل القمر إلى مرحلة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت غرينتش.وسيظهر القمر بدرا في سماء مصر والوطن العربي، وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وفقا لما أوضحته الجمعية الفلكية بجدة، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل.