طريقة عمل كبسة السمك البطى



كبسة السمك البطى كبسة السمك البطى



تعد كبسة السمك من الأكلات غير التقليدية التى يمكن الاستعانة بها فى كسر روتين الأكلات التقليدية على السفرة وفى نفس الوقت مذاقها شهى ومفيدة .



نقدم لكم طريقة عمل كبسة السمك البلطي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كبسة السمك البلطي

سمك بلطي

أرز بسمتي

ثوم

بصل

كمون

ليمون جاف

قرفة خشب

قرفة ناعمة

طماطم

صلصة طماطم

قرنفل

بهارات سمك

ملح فلفل أسود

كزبرة خضراء

فلفل حار

جنزبيل طازج

كركم

ليمون

دقيق

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كاريحبهانورق لوراكبسة سمككبسة سمكطريقة عمل كبسة السمك البلطي* فى كبة كهربائية افرمي الثوم والجنزبيل الطازج وشوحي في حلة على النار مع بصل وقرفة ناعمة وكركم وكاري ضيفي قرنفل وفلفل حار مقطع وقرفة خشب وليمون جاف* ضعي كمون وملح وفلفل وبهارات وحبهان وورق ولورا وكركم وكاري و قلبيهم ثم الماء واتركيهم حتى الغليان.* قطعي الطماطم مكعبات متوسطة وضيفيها ثم الكزبرة الخضراء مفرومة وأضيفي ثوم وكمون وليمون وملح وفلفل أسود وتبلي به السمك* ضعي السمك المتبل في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعيه في صينية فرن بها قليل من الخليط السابق تجهيزه في الحلة وغطيه بباقى الخليط حتى تجهيز بقية كبسة السمك* ضعي الصينية فرن ساخن ليتشرب السمك الصلصة ثم وجهزى الارز فى حلة حتى ينضج على نار هادئة وقدمي كبسة السمك البلطي فى سرفيس كبير .