الألم في هذه المناطق علامة على سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



تعد سرطانات الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستات من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم. مجتمعة ، كل هذه الأنواع من السرطانات هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، حيث تسببت في ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020.



ووفقا لموقع timesofindia يعد سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطان يصيب الرجال فوق سن الخمسين ويزداد الخطر مع تقدم الشخص في السن. يمكن أن تسبب هذه العديد من الأعراض وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



يمكن أن يكون سرطان البروستاتا في بعض الأحيان بدون أعراض ويستغرق السرطان وقته في التطور والانتشار ، ولهذا يميل إلى النمو ببطء وتدريجي على مدار سنوات عديدة. معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في وقت مبكر لا يعانون من أي علامات ملحوظة.

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في بعض الأحيان ، تظهر على الرجال علامات مبكرة لسرطان البروستاتا ، لكنهم يخطئون في اعتبارهم أمراضًا حميدة أخرى.سرطان البروستاتاعلامات الإنذار المبكرقد تبدو علامات الإنذار المبكر كما يلي:سرطان البروستاتا ، كما يعرف معظمنا ، هو سرطان البروستاتا. يحدث عندما تبدأ الخلايا في البروستاتا بالنمو وتعد أبرز الأعراض الشائعة كالتالي :- كثرة التبول- ضعف التدفق عند التبول- حاجة مفاجئة للتبول- الشعور بأن المثانة لا تمتلئ أبدًا حتى بعد التبولتشمل العلامات الأخرى لسرطان البروستاتا المتقدم: فقدان الوزن غير المبرر والقذف المؤلم والدم في السائل المنوي.- كبار السن أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق- العرق - تشير العديد من الهيئات الصحية إلى أن السود أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من الأجناس الأخرى.- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا أو علم الوراثة.- بدانةإذا كان لديك أي أعراض بولية ، فمن الأفضل زيارة طبيب المسالك البولية واختبار نفسك. اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها ، قد ينصحك طبيبك بإجراء اختبار PSA للدم ، والذي يساعد في الكشف عن المستويات العالية من البروتين في الدم مما يدل على الإصابة بالسرطان.قد يفحصون غدة البروستاتا ويقومون أيضًا بإجراء فحص بالرنين المغناطيسي ليكونوا أكثر دقة حول التشخيص. قد تكون هناك حاجة لأخذ الخزعات للوصول إلى نتيجة.