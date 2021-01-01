طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

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بودرة السحلب


يعد السحلب من مشروبات الشتاء الأساسية ولكن بسبب ارتفاع الأسعار يضطر البعض للاستغناء عنه لذا نقدم لكم طريقة عمل بودرة السحلب فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل بودرة السحلب فى المنزل وذلك بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق

مقادير بودرة السحلب البيتي

ماء
نصف كوب نشا

نصف كوب أرز بودرة

نصف كوب سكر بودرة منخول

كوب مبيض القهوة
نصف كوب جوز هند ناعم

نصف كوب مكسرات مفرومة

نصف كوب سمسم محمص

جوز هند للتقديم

زبيب للتقديم

مكسرات للتقديم

بودرة السحلب
بودرة السحلب

طريقة عمل بودرة السحلب البيتي
* في بولة كبيرة ضعي النشا و بودرة الارز والسكر البودرة ومبيض القهوة و اخلطهيم جيدا حتى يمتزجوا تماما

*احفظي بودرة السحلب في برطمان برطمان زجاجى فى مكان جاف لحين الاستخدام ويوضع على الوجه المكسرات والزبيب وجوز الهند " حسب الرغبة

المصدر: برنامج حلو وحادق

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