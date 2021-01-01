طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

ماءنصف كوب نشانصف كوب أرز بودرةنصف كوب سكر بودرة منخولكوب مبيض القهوةنصف كوب جوز هند ناعمنصف كوب مكسرات مفرومةنصف كوب سمسم محمصجوز هند للتقديمزبيب للتقديممكسرات للتقديمبودرة السحلببودرة السحلبطريقة عمل بودرة السحلب البيتي* في بولة كبيرة ضعي النشا و بودرة الارز والسكر البودرة ومبيض القهوة و اخلطهيم جيدا حتى يمتزجوا تماما*احفظي بودرة السحلب في برطمان برطمان زجاجى فى مكان جاف لحين الاستخدام ويوضع على الوجه المكسرات والزبيب وجوز الهند " حسب الرغبة

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