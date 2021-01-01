امتحانات الميد تيرم في علوم حلون .. تفاصيل

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أعلنت كليات جامعة حلوان، استعدادها لبدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023، وبدأت بعض الكليات بالكشف عن موعد إقامة الامتحانات وتفاصيلها للطلاب.



و كشف الدكتور عماد ابو الدهب عمد كلية العلوم جامعة حلوان لصدى البلد انه من المقرران يتم اقامة امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول لكاففة الفرق الدراسية خلال منتصف الشهر الجاري ، وسط اجرائات احترازية من كورونا .



و تابع عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان وضع امتحانات الميد تيرم و تحديد شكل الامتحان و موعده هو مسؤلية استاذ كل مادة فهو له الحق فى تحديد كل ما يخص الامتحان .

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وكشفت إدارة الجامعة، أن الكليات تستعد لإقامة امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعة.جدير بالذكر انه قد عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ندوة بعنوان "المرونة النفسية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وريادة الدكتور أماني السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وحاضر في الندوة رجوات عبد اللطيف، المدرس بقسم علم النفس.وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الندوات تأتى فى إطار تنمية وتثقيف الوعي لدى الشباب وإكسابهم بأهم المهارات والسمات التى تجعلهم قادرين على الإبداع والابتكار، وتزويدهم بالخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل.من جانبها أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذه الندوة جاءت في إطار رسالة الجامعة التي تتمحور بشكل أساسي فى إعداد خريجين متميزين مهنيا وفكريا ووجدانيا.وناقشت الندوة العديد من المحاور متمثلة فى تعريف المرونة النفسية ودورها فى مواجهة الأزمات، متطرفة إلي خطوات تعزيز المرونة النفسية، والحديث أن المرونة أسلوب حياة.وفى نهاية الندوة كان هناك نقاش مفتوح مع الطلاب للرد على استفساراتهم حول موضوع الندوة.