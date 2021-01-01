جامعة القاهرة .. خطوات حصول الطالب على دعم للكتب الدراسية

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تبدأ كليات جامعة القاهرة، خلال أيام، امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .





ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب، عن كيفية الحصول تخفيض أو دعم على كتب المقررات الدراسية لهذا العام.



ومن جانبه، فى هذا التقرير ننشر لكم كيف يحصل الطالب على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى:

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? ) صورة بطاقة الأب والأم والإخوة وصور شهادات الميلاد للإخوة الصغار ، وفي حالة وفاة إحدى الوالدين إحضار صورة من شهادة الوفاة .2 ) إذا كان الأب والأم أو أحدهما يعملان بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ضرورة إحضار بيان مفردات مرتب ، وفي حالة المعاش أو الوفاة إحضار بيان معاش.3 ) في حالة عدم عمل الأب ( أعمال حرة – أرزقي ) إحضار بحث اجتماعي وذلك عن طريق أخذ خطاب من رعاية الشباب بالكلية موجه للشئون الاجتماعية بمحل السكن .4 ) بالنسبة للأبحاث المرضية إحضار تقرير طبي من الجامعة يفيد بإصابته بمرض مزمن + صورة من فيزا بريد للطالب + الأوراق السابق ذكرها .