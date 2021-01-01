جامعة عين شمس .. تعرف على أبرز خدمات منصة التعلم الإلكتروني



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



تسعي جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلي.



ونظراً لأن جامعة عين شمس تساير التطور العلمي العالمي فقد اهتمت بمجال التعليم الإلكتروني وأولته العناية اللازمة لما ترى فيه من أهمية كبرى وضرورية في الأعوام المقبلة حيث تقوم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة بتيسير عملية التعلم عن بعد وكذلك تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية يمكن الوصول إليها من أي مكان وبذلك نكون قد تغلبنا على قيود التعليم المرتبط بالمكان والزمان والتكلفة المادية.





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وتخدم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN أكثر من 200 ألف طالب في أكثر من 15 كلية وتحتوي على أكثر من 100 ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.وتم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الإنجاز الإلكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والإحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طرق وأساليب التعلم.ويأتي ذلك بهدف لتوفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمس ASU2LEARN