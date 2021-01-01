صحيفة بريطانية هذا سبب مغادرة سوناك فعاليات مؤتمر المناخ في مصر مسرعا

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صورة الخبر: وزراء بريطانيا ريشي سوناك
وزراء بريطانيا ريشي سوناك

قالت صحيفة The Sun، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك قطع فجأة مشاركته في تقديم برنامج بيئي خلال مؤتمر حول تغيرات المناخ في شرم الشيخ

وذكر معلق الصحيفة هاري كول في تغريدة على تويتر، أن هذا التصرف لا يرتبط بأي حدث طارئ.

كتب كول، معلقا على مقطع فيديو انتشر على الإنترنت يظهر فيه سوناك وهو يخرج بسرعة برفقة مستشاريه من قاعة الاجتماعات خلال إحدى فعاليات المؤتمر: "مصادر داونينغ ستريت، تصر على أنه لم يحدث شيء خطير وأنه مجرد قرار متأخر للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب أفريقيا".

وفي الشريط ظهر رئيس الوزراء البريطاني وهو يتشاور حول أمر ما مع موظف في مكتب رئيس الوزراء، ومن ثم ينهض بشكل مفاجئ ويغادر القاعة بسرعة دون تفسير.

وأثار الحادث تساؤلات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتقد بعضهم أنه ربما تم إبلاغ سوناك بأمر غير عادي.

ويلفت الانتباه أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، امتنع عن التعليقات الرسمية حول هذا الموضوع.

المصدر: تاس

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