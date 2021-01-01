صحيفة بريطانية هذا سبب مغادرة سوناك فعاليات مؤتمر المناخ في مصر مسرعا

قالت صحيفة The Sun، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك قطع فجأة مشاركته في تقديم برنامج بيئي خلال مؤتمر حول تغيرات المناخ في شرم الشيخ
وذكر معلق الصحيفة هاري كول في تغريدة على تويتر، أن هذا التصرف لا يرتبط بأي حدث طارئ.
كتب كول، معلقا على مقطع فيديو انتشر على الإنترنت يظهر فيه سوناك وهو يخرج بسرعة برفقة مستشاريه من قاعة الاجتماعات خلال إحدى فعاليات المؤتمر: "مصادر داونينغ ستريت، تصر على أنه لم يحدث شيء خطير وأنه مجرد قرار متأخر للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب أفريقيا".
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