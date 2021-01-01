السعودية تقرّ تعديلات جديدة على تأشيرة الزيارة

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السعودية


الحكومة السعودية تقرّ تعديلات جديدة على مدة الإقامة وصلاحية تأشيرة الزيارة
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات جديدة تشمل مدة الإقامة، وصلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر.

كما وافق على تعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر، ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم.

المصدر: واس

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