الاتحاد الأوروبي يفرض عقوباته علي تركيا .. تعرف علي السبب

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صورة الخبر: الاتحاد الأوروبي و تركيا
الاتحاد الأوروبي و تركيا


قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب أنشطتها في التنقيب في شرق المتوسط.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023.

وتتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.

وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول

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