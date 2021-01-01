الاتحاد الأوروبي يفرض عقوباته علي تركيا .. تعرف علي السبب

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب أنشطتها في التنقيب في شرق المتوسط.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023.
وتتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.
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