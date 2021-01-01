أخبارهم إيه؟ .. علاء مبارك يسأل جون كيري عن المليارات المزعومة لوالده .. فيديو

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صورة الخبر: علاء مبارك يسأل جون كيري
علاء مبارك يسأل جون كيري


سأل علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عن المليارات التي كان صرح في عام 2001 بأنها لمبارك وأنها جمدت بالولايات المتحدة.

وفي لهجة متهكمة طلب علاء مبارك في منشور على حسابه في موقع "تويتر" أن يُسأل كيري عن "تصريحه في 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا، أخبارهم إيه؟".

ووضع نجل الرئيس المصري الراحل إجابة مفترضة على لسان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تقول: "ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة".

مرحباً بجون كيرى فى مؤتمر المناخ ; يا ريت حد يسألوا عن تصريحه فى 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها فى امريكا اخبارهم ايه ؟ ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة !
واختتم علاء مبارك تغريدته الساخرة بعبارة باللغة الإنجليزية موجهة لكيري تقول: "عار عليك!".

https://twitter.com/i/status/1589718968712904705

المصدر: تويتر

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