تطلق أوبو هاتف Oppo A58 5G الرائع بـ 5000 جنيه فقط



Oppo A58 5G Oppo A58 5G

أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أحدث هاتف لها Oppo A58 5G أصبح رسميًا أخيرًا في الصين ، الذي يعد من أفضل هواتف ال 5g بميزانية محدودة وتصميم يشبه الهواتف مرتفعة الثمن .







بحسب موقع "جيز مو شينا" التقني، يتميز هاتف Oppo A58 5G بتصميم إطار مسطح تتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية غير لامعة ودائرتين كبيرتين تحتويان على الكاميرا وفلاش LED.

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يبلغ سمك الهاتف حوالي 7.9 مليمتر ويزن حوالي 188 جرام، و يأتي بثلاثة ألوان ، وهي الأزرق و الأسود و البنفسجي.مواصفات هاتف Oppo A58 5Gيتميز هاتف Oppo A58 5G بشاشة قياس 6.56 بوصة، نوع LCD بدقة 1612 × 720 بكسل وجودة HD + ، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز.ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام، نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2. ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 12.ويقدم هاتف Oppo A58 5G كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحزم هاتف Oppo A58 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات.يتميز هاتف Oppo A58 5G بخيارات اتصال متعددة ، مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و WiFi مزدوج النطاق و Bluetooth 5.3 و GNSS و USB Type-C . كما أنه يتميز بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر وفتحة بطاقة MicroSD ومكبرات صوت استريو مزدوجة ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب.سعر هاتف Oppo A58 5Gيتوفر هاتف Oppo A58 5G في الإصدار سعة 8 + 256 جيجابايت في الصين، ويبلغ سعره حوالي 234 دولارًا (حوالي 5 آلاف و 600 جنيه مصري)، بينما لا تتوفر أي تفاصيل حول سعره في السوق المصري.