قد يعاني البشر في المستقبل من تشوهات بسبب التكنولوجيا

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التقدم في التكنولوجيا يغيّر طريقة عمل الناس ووظائفهم، وغالبًا ما يسرع العملية أو يصنع الكفاءة.



ومع ذلك هناك احتمال أن تؤثر التكنولوجيا في أجسامنا، خاصة عند الإفراط في استخدامها.



لذلك تحذر دراسة جديدة من مجمع الشركات الأمريكي TollFreeForwarding من أن استخدام التكنولوجيا كثيرًا قد يؤدي إلى حدوث تشوهات.

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وقد تعاون الباحثون مع مصمم ثلاثي الأبعاد بهدف إنتاج صور لـ “إنسان مستقبلي” تُظهر المشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا بسبب الاستخدام التكنولوجي اليومي.– تفاصيل الدراسةولإظهار تأثير التكنولوجيا في جسم الإنسان، خاصة على مدى فترة زمنية طويلة، درس الفريق البحث العلمي وآراء الخبراء حول هذا الموضوع، وتحديدًا الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا في جسم الإنسان.واعتمد التصميم في الصورة على الاستخدام المستمر للجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأشكال التكنولوجيا الأخرى.1- تأثيرات في الظهرقد يؤثر هذا الإفراط في استخدام الأشياء التقنية الحديثة في طريقة جلوس الناس ووقوفهم.إنهم يعتقدون أن النظر باستمرار إلى الجوال الذكي وشاشة الكمبيوتر يمكن أن يجهد أجزاء من الجسم؛ ما يؤدي إلى تقوس الظهر واختلال في العمود الفقري.تعقيبًا على هذا الأمر قال “كاليب باك”؛ خبير الصحة والعافية:“إن قضاء ساعات في النظر إلى هاتفك يؤدي إلى إجهاد رقبتك وإحداث خلل في توازن عمودك الفقري”.وأوضح: “بالتالي يجب على عضلات رقبتك بذل جهد إضافي لدعم رأسك. والجلوس أيضًا أمام الكمبيوتر لساعات يمكن أن يسحب الجذع إلى الخارج أمام الوركين، بدلًا من أن يكون الجذع مستقيمًا رأسيًا ومحاذيًا للوركين”.2- تأثيرات في الذراعين واليدينكذلك قد تنتشر متلازمة النفق المرفقي بسبب التقدم في التكنولوجيا، وهي حالة عصبية في الكوع تنتج خدرًا في الأصابع، ناتجة عن استخدام الجوال الذكي باستمرار.وقد تم تصميم هذا المصطلح الجديد لشرح كيف تأخذ اليد شكل المخلب بسبب حمل الجوال الذكي باستمرار.ويصرح الدكتور “نيكولا دجوردجيفيتش”؛ الطبيب والمؤسس المشارك لشركة Med Alert Help:وقد يكون لدى البشر في المستقبل أيضًا كوع 90 درجة من استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط.ويتكون هذا التغيير الجسدي من ضغط أو شد العصب الزندي الذي يمتد في أخدود على الجانب الداخلي من الكوع.3- تأثيرات في الرقبةوسيؤثر تطور التكنولوجيا أيضًا في الرقبة.عندما تعمل على جهاز كمبيوتر أو تنظر إلى جوالك يجب أن تنقبض عضلات مؤخرة العنق لرفع رأسك. لكن كلما تنظر إلى أسفل فمن الصعب على العضلات العمل للحفاظ على رأسك مرفوعة.4- تأثيرات في مناطق أخرى بجسم الإنسانوتتوقع الدراسة أن يكون لدى البشر في المستقبل جمجمة أكثر سمكًا لحماية الدماغ من الإشعاع الناتج عن الجوالات الذكية.كما قد يتطور جفن ثانٍ لحماية العينين من الإجهاد وضوء الشاشات.