موعد طرح جوالات Galaxy S23 الجديدة من سامسونج



Galaxy S23 Galaxy S23

انتهت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق جميع منتجاتها الرئيسية لهذا العام.



وكانت سامسونج بدأت عام 2022 بإصدار سلسلة جوالات Galaxy S22 في فبراير الماضي، تلاها ظهور Galaxy Z Fold 4 وFlip 4 في أغسطس.



الآن تتجه الأنظار إلى سلسلة جوالات Galaxy S23، والتي ستكون أول مجموعة منتجات رئيسية للشركة يتم إطلاقها العام المقبل.

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وتظهر الجوالات الرائدة للعملاق الكوري عادةً في أواخر فبراير أو أوائل مارس. وفي العامين الماضيين أعادت الشركة توجيه نافذة الإطلاق ببضعة أسابيع.وبحسب ما ورد من تسريبات وتقارير تعتزم سامسونج اتباع إطار زمني مماثل لإصدار سلسلة جوالات Galaxy S23 أيضًا.– تقرير يعلن موعد إطلاق سلسلة جوالات Galaxy S23يزعم تقرير صادر عن شركة Chosun الكورية الجنوبية أن شركة سامسونج يمكنها إطلاق سلسلة Galaxy S23 في الأسبوع الأول من شهر فبراير.وللمقارنة تم إطلاق سلسلة Galaxy S22 في 9 فبراير، بينما ظهرت سلسلة Galaxy S21 لأول مرة في أواخر يناير 2021.ومع السيطرة على وباء كورونا بشكل كبير تخطط أكبر شركة لتصنيع الجوالات الذكية في العالم:لعقد حدث Unpacked شخصيًا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة؛ للإعلان عن السلسلة الجديدة.ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع بعد أسبوعين من ذلك، ويفترض أنه في 17 فبراير تقريبًا.من ناحية أخرى لا توجد معلومات مؤكدة عن المواصفات النهائية للسلسلة، ولكن وفقًا للتسريبات يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تنوي استخدام:شريحة Exynos 2300، وكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل في جوال Galaxy S23.أما بالنسبة لجوال Galaxy S23 Ultra فمن المقرر أن يأتي بتصميم مميز مع غطاء خلفية بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة Note، وقلم إلكتروني باللون الأسود.علاوة على ذلك سوف يحتوي الجوال على شاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة.وسوف تكون نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الجوال الذكي عالية جدًا؛ بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز؛ ما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.