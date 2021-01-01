ينطلق هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة 2K E6 AMOLED منحنية

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صورة الخبر: Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Pro

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف Xiaomi 13 Pro قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

جاءت أحدث الصور المسربة اليوم عبر @OnLeaks لتقدم تفاصيل حول سلسلة Xiaomi 13 المرتقبة، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro الذي يظهر في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف 13 Pro يأتي بحجم شاشة 6.65 إنش، ويتميز بأبعاد 163.0 في 74.6 في 8.8مم.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen2 التي يكشف عنها بشكل رسمي من كوالكوم خلال الفترة القادمة.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” عن تفاصيل أخرى حول الهاتف الذي يضم شاشة 2K E6 AMOLED منحنية مقدمة من سامسونج، مع إطارات بتصميم نحيف في محيط الشاشة.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن Xiaomi 13 Pro يأتي بمستشعر بحجم 1 إنش، وهو مستشعر Sony IMX989 الذي قدم في هاتف 12S Ultra.

أيضاً وفقاً للصور ثلاثية الأبعاد فإن هذا الإصدار يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع إطار مميز بتصميم معدني، على أن ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأخضر، وأيضاً اللون الأبيض، كما تشير التوقعات إلى خطط شاومي للإعلان عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد بين شهري نوفمبر وديسمبر.

المصدر: بوابه المتميز

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