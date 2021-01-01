تكشف آيسر عن أول حواسيبها المحمولة من نوع كرومبوك المخصصة للألعاب

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آيسر كرومبوك 516 جي إي يوفر أداءً قوياً للألعاب السحابية مع لوحة مفاتيح مُضاءة ومخصصة للألعاب وشاشة عرض عالية الدقة بتردد 120 هرتز، ووصول إلى أكثر من 1000 لعبة على أبرز منصات الألعاب السحابية.



كشفت آيسر عن إطلاق الحاسوب المحمول آيسر كرومبوك 516 جي إي، وهو أول حواسيبها التي تقدم أداءً مُحسناً للألعاب من نوع كرومبوك. ويوفر الجهاز الجديد تجربة ألعاب مميزة مع إمكانية دخول فوري إلى مجموعة من أحدث الألعاب السحابية على الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعاب. وتم تزويد حاسوب كرومبوك 516 جي إي الجديد من آيسر بأحدث التقنيات ويضمّ معالجات إنتل كور من الجيل 12، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ بتردد 120 هرتز، ولوحة مفاتيح مُضاءة تتيح إمكانية الاستجابة لعدة أزرار بنفس الوقت، ونظام صوتي متطور من دي تي إس، ويدعم أبرز منصات الألعاب السحابية، بما فيها أعلى مستوى أداء على منصة جي فورس ناو من إنفيديا، وإكس بوكس كلاود جيمينج (بيتا) وأمازون لونا.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس لين، المدير العام لقسم الحواسيب المحمولة ومنتجات وأعمال تقنية المعلومات في شركة آيسر: “يُمهد إطلاق كرومبوك 516 جي إي من آيسر الطريق لفصل جديد في عالم حواسيب كرومبوك التي تركّز بشكل مباشر على الألعاب، حيث يجمع الجهاز الجديد مزيجاً مثالياً من التجهيزات الخاصة بالألعاب، فضلاً عن دعمه لأعلى مستوى أداء على منصة جي فورس ناو. ويضفي الجهاز الجديد من آيسر مزيداً من التميز على تجربة حواسيب كرومبوك، التي نجحت في حجز مكانتها بصفتها أداة لا غنىً عنها للتعليم والعمل والترفيه والإنتاجية الشخصية”.

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ومن جهته، قال كريس دانييل، مدير المنتجات لمنصة نظام التشغيل كروم لدى جوجل: “نتطلع إلى وصول حاسوب آيسر كرومبوك 516 جي إي إلى المستخدمين من عشاق الألعاب. ويوفر الجهاز مزيجاً مثالياً من البرمجيات سهلة الاستخدام والتجهيزات عالية الأداء والمصممة خصيصاً لضمان تجربة سلسة في الألعاب السحابية، لذا نعتقد بأنه سيكون علامة فارقة للراغبين باختبار تجارب ألعاب سلسة وممتعة وعالية الدقة”.أداءٌ قوي مع رسوميات مميزة وشاشة عرض حيوية بتردد 120 هرتزصُممت جميع جوانب آيسر كرومبوك 516 جي إي لتتيح للمستهلكين استكشاف عالم جديد من تجارب الألعاب، حيث يدعم أعلى مستوى أداء على منصة إنفيديا جي فورس ناو السحابية، وهو مستوىً يتيح بث الألعاب بدقة تصل إلى 1600 بكسل وبسرعة 120 إطاراً في الثانية مع ميزات متطورة للرسوميات مثل تقنية تتبع الشعاع وغيرها، وذلك عن طريق سوبر بود، وهو حاسوب خارق مخصص للألعاب السحابية على منصة جي فورس ناو.وتم تزويد حاسوب كرومبوك الجديد من آيسر بمعالجات إنتل تصل إلى Core i7 من الجيل 12 من السلسلة بي المخصصة للحواسيب المحمولة الخفيفة والنحيفة، لتوفير أحدث تقنيات الأداء المتجاوب وفك تشفير الفيديو المثالية لتجارب الألعاب السحابية. كما يتضمن كرومبوك 516 جي إي ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 16 جيجابايت وجهاز تخزين SSD يصل إلى 256GB PCIe ويعمل ببروتوكول NVMe لتعزيز سرعة الإستجابة، ما يجعل من الجهاز أحد أفضل حواسيب كرومبوك المخصصة للألعاب إلى اليوم.ويمكن لمستخدمي الحاسوب الجديد من آيسر الاستمتاع بصور مذهلة في الألعاب بفضل شاشة فائقة السلاسة تعمل بتقنية التبديل الداخلي وبتردد 120 هرتز وتوفر دقة عرض عالية WQXGA (2560×1600). ويتيح معدل التحديث العالي للإطارات تجربة لعب سلسة. كما توفر شاشة العرض قياس 16 بوصة بحواف ضيقة مع نسبة عرض إلى ارتفاع عند 16:10 ودعم كامل لنطاق ألوان sRGB رسوميات مفعمة بالحياة.تصميم مخصص لمحبي الألعاب مع نظام صوت لا يُضاهىتكتمل تجربة الألعاب على جهاز آيسر كرومبوك 516 جي إي مع نظام الصوت من شركة دي تي إس، والذي يضمن جودة صوت عالية وخالية من الضجيج من خلال اثنين من مكبرات الصوت متجهَين للأعلى وآخرَين للأسفل. كما يتم التخلص من الاهتزازات الصوتية غير المرغوبة بالاستفادة من مكبرات صوت خاصة للترددات المنخفضة والتي يتم وضعها بعكس بعضها وتعمل بانسجام تام.وتتيح لوحة المفاتيح المخصصة لعشاق الألعاب في حاسوب آيسر الجديد إمكانية الاستجابة لعدة أزرار بنفس الوقت بشكل سريع ودقيق، فضلاً عن أنماط إضاءة خلفية محددة مسبقاً تضفي مزيداً من التميز على تجربة اللعب ككل، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين أحد سبعة ألوان أو خيار إضاءة من أربع مناطق لونية.إمكانات التواصل لاستخدامات الألعاب وأكثريضمن الحاسوب المحمول كرومبوك 516 جي إي من آيسر تجربة ألعاب سحابية متواصلة من خلال إمكانيات إتصال مستقرة وسريعة للغاية، بالاستفادة من منفذ شبكة إيثرنت محلية RJ-45 بسرعة 2.5 جيجابت (RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet LAN)، فضلاً عن التوافق مع معيارWi-Fi 6E السريع للاتصال بشبكة الإنترنت لاسلكياً، ما يجعل منه خياراً قوياً وعملياً للبقاء على تواصل والاستمتاع بأحدث الألعاب السحابية. ويضمّ الجهاز كذلك أحدث المنافذ لوصله مع شاشات أكبر وغيرها، بما فيها منفذا USB Type C، ومنفذ USB Type A، ومنفذ HDMI، مع تقنية بلوتوث 5.2 للاتصال مع الأجهزة الملحقة بدون أسلاك.وتضمن بطارية الحاسوب التي تستمر لتسع ساعات[i] تجربة متواصلة لعشاق الألعاب. كما تم تزويده بكاميرا ويب بدقة عرض عالية الوضوح full HDتعمل على الحدّ من التوهج مع تقنية تخفيف الضجيج المؤقت لزيادة الدقة. وتكتمل التجربة الصوتية التي تتيحها المكبرات الصوتية الأربعة مع اثنين من الميكروفونات التي تضاهيها بالجودة.الوصول إلى أحدث الألعاب السحابية على الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعابيمكن لمستخدمي آيسر كرومبوك 516 جي إي الاستمتاع بتجربة لعب مشوّقة بدون الحاجة لتثبيت أو تنزيل أي برمجيات إضافية، حيث يتيح الوصول إلى أحدث الألعاب السحابية على الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعاب، ويمكن لعملاء آيسر البحث عن الألعاب وبثها على كرومبوك 516 جي إي بكل سهولة ويسر بالاستفادة من زر Everything Button على لوحة المفاتيح. ومن المقرر إضافة مزيد من الألعاب مستقبلاً، ما يعني قيمة وحماساً إضافيين لعشاق الألعاب.وبالإضافة إلى دعم الألعاب السحابية على نظام التشغيل كروم، توفر جوجل لفترة محدودة تجربةً مجانيةً لمدة ثلاثة أشهر [[ii]] تدعم أعلى مستوى أداء للألعاب على منصة جي فورس ناو وأمازون لونا[iii] عند شراء آيسر كرومبوك 516 جي إي، متيحةً للجميع الفرصة لاختبار ألعاب محددة بدون أي تكاليف والتعرف على عالم الألعاب السحابية.السعر والتوافريتوفر الحاسوب المحمول آيسر كرومبوك 516 جي إي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال ديسمبر بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي.تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.