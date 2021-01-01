من ريلمي طفرة في عالم أجهزة الجيل الخامس من ريلمي (realme)



ريلمي ريلمي

تم طرح هاتف realme 9i 5G في السوق السعودية بتصميم أنيق عالي الجودة وبمواصفات وتقنيات حديثة فهو مزود بشرائح Dimensity 810 5G وشاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 90 هرتز و11 جيجابايت رامات مع سعة تخزين 128 مما تجعله أقوى هاتف ذكي من الجيل الخامس ضمن نطاقه السعري.



أفضل أداء في فئته



يوفر إصدار realme 9i 5G العديد من المواصفات حيث يأتي مزودًا بمجموعة شرائح Dimensity 810 5G القوية، ويجمع بين اثنين من نواة Arm Cortex-A76 عالية القدرة في وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة التي تعمل بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، مما يوفر أداءً غير مسبوق في فئته وفق معيار أنتوتو مع مجموع نقاط يتخطى 385 ألف، لذا يعد أسرع بنسبة 20? من الجيل السابق وفي صدارة المنافسة من ناحية الأداء.

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ويتبنى Dimensity 810 معالج 6 نانومتر المتقدم، مما يسمح باستخدام معالجات عالية الأداء وإطالة عمر البطارية لإبقائك على اتصال لفترة أطول. ويوفر Dimensity 810 وحدة معالجة رسومات قوية – Arm Mali-G57 MC2 مع سرعة تبلغ 950 ميجاهرتز تدعم تقنية الشاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 90 هرتز.ولتحسين استجابة الهاتف بشكل أكبر، تم إدخال تقنية زيادة الذاكرة العشوائية الديناميكية إلى هاتف realme 9i 5G، بهدف زيادة سعتها من 6 جيجابايت إلى 11 جيجابايت، مما يمنح المستخدمين تجربة شاملة واستجابة أكثر سرعة للتطبيقات، والاستمتاع بتطبيقات الألعاب وتجارب اتصال سلسة.ويوفر هاتف realme 9i 5G ذاكرة تخزين خارجية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة Micro SD.تصميم كلاسيكي أنيقتم تصميم هاتف realme 9i 5G بطريقة كلاسيكية تعيدنا إلى العصر الذهبي، إذ أن الهاتف الجديد كليًا مستوحى من الضوء الذي يبدو عند انعكاسه على الغلاف الخارجي، وكأنه يخرج من الكاميرا، تمامًا مثل القرص المدمج (CD) الذي يتغير لونه وفقًا للأجواء المحيطة به، أما النظر إلى التصميم الخلفي للجهاز، فيجعلنا نفكر لا شعوريًا بموسيقى الهوت روك والمانيك ميتال والبلوز الحزين. وهذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها realme عملية unicover الحقيقية، والتي تمزج وتوحد الكاميرا مع الغلاف الخلفي وتغير غلاف الكاميرا التقليدي وتجعل الكاميرا والظهر أكثر ملاءمة.البطاريةتم تزويد هاتف realme 9i 5G ببطارية فائقة الأداء تصل قدرتها إلى 5 آلاف مللي أمبير في الساعة، مما يعزز استخدام الهاتف للأغراض الترفيهية لاسيما ألعاب الفيديو. وبفضل ميزة الشحن السريع بقوة 18 واط من سلسلة C، يمكن شحن بطارية الجهاز بالكامل بسرعة كبيرة، بما يسمح لنا إجراء مكالمات هاتفية لمدة 42.5 ساعة ومشاهدة يوتيوب لمدة 16.4 ساعة والاستماع إلى الموسيقى لمدة 105 ساعات، والبقاء على وضع الاستعداد لمدة 848 ساعة.شاشة فائقة السلاسةتقدم ريلمي هاتف realme 9i 5G بشاشة فائقة السلاسة مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل اختبار اللمس 180 هرتز. وتتميز الشاشة القادرة على إنتاج 90 إطارًا في الثانية بمعدل تحديث أعلى بنسبة 50? من شاشة عرض 60 هرتز التقليدية، لتمنحك تجربة مشاهدة سلسة وعالية الوضوح مع كل تمريرة للشاشة.وبفضل الشاشة الكبيرة مقاس 6.6 بوصة ونسبة توافق الشاشة مع الجسم، وبدرجة وضوح تبلغ 2400*1080 FHD + و16.7 مليون لون، يوفر realme 9i 5G تجربة بصرية فائقة وعالية الوضوح.كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعييتميز هاتف realme 9i 5G بكاميرا ثلاثية متطورة بدقة 50 ميجابكسل، ويتضمن كاميرا أساسية فائقة الدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بورتريه وكاميرا ماكرو.يأتي الهاتف مزوداً بكاميرا أساسية بدقة فائقة تبلغ 50 ميجابكسل وبعدسة F1.8 و80 ° FOV وعدسة 5P. ، ويمكن لعدسات HD الاحترافية تسجيل مشاهد عالية الوضوح بتفاصيل محددة ومضاعفة التركيبة العامة. يعتبر حجم مستشعر realme 9i 5G هو الأكبر ضمن نطاقه السعري، الذي بفضله تكون كفاءة استخدام الضوء عالية وقدرة التحكم في الضجيج قوية.وتتيح عدسة الماكرو الفائقة للمستخدمين اكتشاف جمال العالم الصغير على مسافة تصوير تبلغ 4 سم. ويمكّن نظام فلترة الألوان الجديد عدسة البورتريه من اكتشاف مجموعة أكثر شمولاً من الأضواء، مما يساعد العدسة الأساسية على التقاط الضوء بشكل أفضل وتعزيز تباين الصورة وتوفير صور ذات نمط رجعي وتحسين الصور الشخصية.وقد عملت realme مع العديد من المصورين المحترفين المتخصصين بفن التصوير الفوتوغرافي للشارع لمناقشة كيفية إظهار المشاعر ورواية القصص في الصور. من خلال دراسة الأعمال في جميع أنحاء العالم، قمنا بتطوير وضعية التصوير في الشارع بناءً على خصائص “سريع” و”حقيقي”، لالتقاط الصور بسرعة مع خفض التداخل الحسابي. وبالنسبة لإصدار 2.0، هناك تحديثان من الإصدار 1.0: الذروة والتكبير، وفلتر s90 Pop .ماسح بصمة إصبع جانبيتم تزويد هاتف realme 9i 5G بماسح بصمة إصبع جانبي، الذي يدمج ببراعة زر التشغيل ووحدات التعرف على بصمات الإصبع. ويخولك النظام التعريف هذا فتح هاتفك بسهولة من خلال اللمس والحصول على المزيد من الأمان.بالإضافة إلى قدرات الجهاز القوية، تم تجهيزrealme 9i 5G أيضًا بقدرات برمجية فائقة السلاسة. وبما أنه مبني على نظام أندرويد 12، يأتي realme UI 3.0 مع أيقونات ثلاثية الأبعاد مصممة حديثًا، وتصميم Fluid Space Design وOmojis، بالإضافة إلى وظائف الخصوصية المحسّنة مثل التحكم في أذونات التطبيق وإخفاء الموقع.السعريتوفر هاتف realme 9i 5G باللونين الأسود الصاخب والذهبي اللامع بسعر تنافسي يبلغ 760 ريال سعودي.طرح هاتف realme C30s الذكيبالتزامن مع إطلاق هاتف realme 9i 5G، أعلنت ريلمي كذلك عن إطلاق هاتف realme C30s الذكي الذي يعتبر الإصدار الأحدث في سلسلة C التي تقدم أفضل الهواتف الذكية للمبتدئين في السوق.بصمة إصبع جانبية سريعة وكاميرا ذكيةيعتمد هاتف realme C30s على بصمة الإصبع لفتح القفل والتي تعد مزيجًا مثاليًا للأمان والسرعة بحيث يمكن فتح الهاتف في أقل من الثانية بلمسة بسيطة وحماية معلوماتك الخاصة في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بكاميرا ذكية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لمساعدتك على التقاط أفضل اللحظات التي تقضيها مع الأهل والأصدقاء.تصميم مقاوم للانزلاق متعدد الملمسوقد صمم الهاتف بطريقة أنيقة وسهلة الحمل بسماكة تصل إلى 8.5 ملم ووزن يبلغ 186 جرامًا. وبعد عملية النقش بالليزر خماسية المحاور نانوثانية، تم نحت الشريط الصغير الرباعي المضاد للانزلاق لتحقيق استقرار للقبصة وليستمتع المستخدمون بالراحة والمتانة في آن.بطارية فائقةيأتي هاتف realme C30s مزودًا ببطارية فائقة بسعة 5000 مللي أمبير، تخولك الاستمتاع بمشاهدة فيديوهات طوال اليوم ومراسلة الأصدقاء واستخدام تطبيقات الألعاب. وتسهل ميزة توفير الطاقة على المستخدم ومواجهة مواقف نفاذ البطارية، حتى عندما يتبقى 5% منها فقط، على أن يتم استخدام التطبيقات لفترة محددة. وتسمح البطارية بإجراء 24.9 ساعة من المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى لمدة 58.7 ساعة، ومشاهدة الفيديوهات لمدة 11.2 ساعة.شاشة كبيرة لمشاهدة مثاليةتم تزويد هاتف realme C30s بشاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة، لتمنحك تجربة مشاهدة غامرة وسلسلة للفيديوهات ولاستخدام تطبيقات الألعاب والتصفح. ويبلغ عدد ألوان الشاشة 16.7 مليون لون، وتصل نسبة حجم الشاشة للجسم 88.7%.أداء مثاليتم تزويد هاتف realme C30s بوحدة معالجة مركزية قوية ثمانية النواة لتعزيز أداء الهاتف، وكذلك بتكنولوجيا Dirac 3.0 الرائدة، للحصول على جودة صوت استيريو واضحة لتوفير تجربة استماع غامرة. ومن خلال إمكانية زيادة الذاكرة الداخلية بسعة 1 تيرابايت، بات بإمكان المستخدم تخزين الكثير من الفيديوهات والصور بسهولة.سعر تنافسيسيطرح هاتف realme C30s في السوق السعودية باللونين الأسود المخطط والأزرق المخطط، وبسعر تنافسي ضمن فئته هو 349 ريال سعودي.