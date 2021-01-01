رينو لوجان 2022.. زيادة كبيرة على أرخص سيارة من رينو في مصر



رينو لوجان 2022 رينو لوجان 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الفرنسية أقرت شركة EIM زيادات سعرية جديدة للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة على موديلات 2022 من سيارات رينو في السوق المصري، وبذلك ارتفعت بالتبعية أسعار جميع فئات رينو لوجان 2022 المتاحة محليا، وأصبحت أسعارها الجديدة كالتالي بعد الزيادة:



رينو لوجان ناقل يدوي:



- فئة أولى غير متوفرة.

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- فئة ثانية غير متوفرة.رينو لوجان ناقل أوتوماتيكي:- فئة أولى من 265 إلى 339 ألف جنيه (زيادة 74 ألف جنيه).- فئة ثانية من 275 إلى 349 ألف جنيه (زيادة 74 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 285 إلى 359 ألف جنيه (زيادة 74 ألف جنيه).- فئة رابعة من 295 إلى 369 ألف جنيه (زيادة 74 ألف جنيه).جدير بالذكر أن رينو مصر تطلق لوجان 2022 بفئتين من المحركات، الأولى مع فئات ناقل الحركة اليدوي وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان وعزم 131 نيوتن متر، أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بباقي فئات ناقل الحركة الاوتوماتيكي من السيارة، وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 148 نيوتن متر.