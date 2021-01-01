زيادة جديدة في أسعار نيسان "سنترا" بقيمة 20 ألف جنيه



نيسان "سنترا" نيسان "سنترا"

بالرغم من مرور أيام قليلة على الزيادة الأخيرة في أسعار "نيسان سنترا" موديل 2023 المجمعة محليًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري، أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، عن زيادة جديدة بقيمة 20 ألف جنيه على جميع الفئات هي "الثانية" خلال نفس الشهر، و"العاشرة" منذ طرحها في السوق المصري، ويأتي ذلك مع استمرار غياب السيارتين "جوك" و"قشقاي" من القائمة.



كانت الزيادة الأولى على "سنترا" تم الاعلان عنها خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي وتوالت بعدها الزيادات خلال مايو ويونيو ويوليو، وفي أغسطس شهدت زيادة مزدوجة، ثم زيادة في سبتمبر وأكتوبر ومع بداية نوفمبر الجاري، وأخيرا زيادة جديدة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي.



الجدير بالذكر أن هذه الزيادة المزدوجة في أسعار "سنترا" تأتي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتسجل 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض مما أدى إلى رفع سعر صرف الدولار والذي تخطى 24 جنيه (اليوم).

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أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 451,500 جنيه?? سعر الفئة الثانية 479,500 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 508,400 جنيه?? سعر الفئة الرابعة 512,400 جنيهمنظومة القوةلم تختلف منظومة القوة في نيسان سنترا موديل 2023 عن موديل العام الماضي، حيث تطرح سنترا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بناقل حركة متغير مستمر CVT، وتنتج هذه المنظومة قوة حصانية تصل لـ 118 حصانًا عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 154 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة.أنظمة السلامة والأمانتتمتع فئات سنترا كتجهيز قياسي بالعديد من أنظمة السلامة، من بينها:•نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني للفرامل EBD•نظام مؤازرة المكابح BA•وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي•نظام مانع للسرقة