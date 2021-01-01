زيادة جديدة في أسعار نيسان "سنترا" بقيمة 20 ألف جنيه

بالرغم من مرور أيام قليلة على الزيادة الأخيرة في أسعار "نيسان سنترا" موديل 2023 المجمعة محليًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري، أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، عن زيادة جديدة بقيمة 20 ألف جنيه على جميع الفئات هي "الثانية" خلال نفس الشهر، و"العاشرة" منذ طرحها في السوق المصري، ويأتي ذلك مع استمرار غياب السيارتين "جوك" و"قشقاي" من القائمة.
كانت الزيادة الأولى على "سنترا" تم الاعلان عنها خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي وتوالت بعدها الزيادات خلال مايو ويونيو ويوليو، وفي أغسطس شهدت زيادة مزدوجة، ثم زيادة في سبتمبر وأكتوبر ومع بداية نوفمبر الجاري، وأخيرا زيادة جديدة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادة المزدوجة في أسعار "سنترا" تأتي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتسجل 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض مما أدى إلى رفع سعر صرف الدولار والذي تخطى 24 جنيه (اليوم).
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