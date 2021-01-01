إليك إمكانيات «مرسيدس GLC كوبيه 2023» المتوقعة..قبل عرضها..



مرسيدس GLC مرسيدس GLC

في يونيو من هذا العام، بعد أيام قليلة من الظهور الرسمي لسيارة مرسيدس بنز GLC الجديدة، قدم Kolesa.ru عرضًا مبكرًا يُظهر مظهرًا محتملاً لنسخة الكوبيه من هذا الطراز.



وبعد عدد من نماذج GLC Coupe التي تم تجسسها على الطرق العامة، يقدم عارضو المنشور نسخة محدثة من الرسم الرقمي الذي يظهر السيارة مع ما يعتقد أنه تصميم قريب جدًا من تصميم الإنتاج الفعلي.



في المقدمة، لا تحتوي الشبكة على نمط AMG العدواني وفتحات الهواء الكبيرة في المصد، وفي الخلف، يقترح هذا التصور تصميمًا بدون شريط LED من التكلفة إلى الساحل يربط بين المصابيح الخلفية.

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ومع إصدار GLC الجديد، ليس من الصعب حقًا التنبؤ بما ستظهره نسخة الكوبيه من حيث الأجهزة، فمنذ إطلاقها، كانت 2022 GLC متاحة فقط بمحركات رباعية الأسطوانات، كما أن السوق الأمريكية بها متغيرات GLC 300 و GLC 300 4Matic معروضة للبيع.فيما يأتي كلاهما محرك سعة 2.0 لتر ينتج 258 حصانًا (192 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 295 رطلاً (400 نيوتن متر).ويوفر نظام مولد بدء التشغيل المدمج 23 حصانًا إضافيًا (17 كيلو واط) و148 رطل قدم (200 نيوتن متر) من تعزيز عزم الدوران.وبغض النظر عما إذا كنت تفضل إصدار FWD أو AWD ، فستحصل دائمًا على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات بشكل قياسي.بينما يعتقد أنه سيتم مشاركة مجموعة نقل الحركة مع C63 الجديدة، ما يعني أن وحدة من 4 أسطوانات مزودة بمحرك تيربو مدعوم كهربائياً ومحرك كهربائي مثبت في الخلف ستولد قوة قصوى تبلغ 671 حصاناً (500 كيلوواط) و 752 رطل قدم (1020) نانومتر) من عزم الدوران.على عكس الفئة C الجديدة، سيحصل كل من GLC و GLC كوبيه على محرك من 6 أسطوانات، وهو محرك ديزل جديد لطراز 400d، على الرغم من أنه لن يكون متاحًا في الولايات المتحدة.