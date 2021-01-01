تظهر «هوراكان ستيراتو» كسيارة لامبورجيني نقية لأول مرة في ديسمبر



هوراكان ستيراتو هوراكان ستيراتو

أفادت تقارير بوصول السيارة الخارقة «ستيراتو»، التي وصفت بأنها «نسخة لجميع التضاريس» وستعرض لأول مرة في Art Basel في ميامي المقرر عقده في 1-3 ديسمبر.



وبحسب motor1، ليس من الواضح إذا كان الظهور الأول عبر الإنترنت مبرمجًا في نهاية هذا الشهر، أم سننتظر حتى العرض الفني في ميامي بيتش.



وتعد «هوراكان ستيراتو» مثيرًة للاهتمام لعدة أسباب، فهي ليست نسخة من السيارة الخارقة V10 ذات السحب الطبيعي فحسب، بل أيضًا آخر طراز لامبورجيني يمتلك محرك احتراق خالص.

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واعتبارًا من عام 2022، سيتم تزويد كل سيارة جديدة من لامبورجيني بالكهرباء، قبل وقت لاحق في النصف الثاني من العقد.فيما لم تؤكد العلامة التجارية من Sant Agata Bolognese، بعد أن نهائي «هوراكان» ستحمل لقب «ستيراتو» ولكن متوقع بالنظر إلى أن المفهوم الذي تم الكشف عنه لمرة واحدة في أوائل يونيو 2019 حمل هذه اللوحة.بينما عند وصولها قبل 911 سفاري / داكار من العلامة التجارية الشقيقة بورش، من المرجح أن تأتي السيارة الخارقة حصريًا كوبيه مع نظام دفع رباعي قياسي.كما يجلس مفهوم الاسم نفسه على بمقدار 47 ملم، بفضل التعليق المعاد صياغته، وأيضًا تم تمديد مسارات العجلات بمقدار 30 مم (1.18 بوصة) في كلا المحورين، في حين تم تحسين زوايا الاقتراب والمغادرة بنسبة 1 و6.5% على التوالي.وتم تصميم «ستيراتو 2019» ذات الهيكل العريض بتوجيه خلفي وجسم أضيق يستفيد من التعزيزات السفلية ولوحة انزلاقية خلفية تعمل كمشتت.ووفقًا لصورة تشويقية منشورة مؤخرًا توضح أن نسخة الإنتاج لن تبتعد عن المفهوم، حيث لا تزال أقواس العجلات المنتفخة موجودة، وكذلك مصابيح LED الإضافية في المقدمة ورف السقف.