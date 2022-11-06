سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

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استهلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في مصر، تعاملات الساعات الأولى على تراجع موحد سجلته أعيرة الذهب قبل نهاية يوم الإثنين.



سعر الذهب اليوم فى مصر

تراجع سعر الذهب في نهاية يوم الإثنين، 2 جنيه الذهب عيار 24، وانخفض الذهب عيار 21 بقيمة 2 جنيه أيضًا، كما انخفض الذهب عيار 18 بنفس القيمة



بلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1399 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1224 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو 1049 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ818 جنيها.

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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرسجل سعر جنيه الذهب، بعد تراجعه في نهاية يوم الإثنين، 16 جنيهًا، في السوق المحلي 9792 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2022، تعاملات الصباح في الدول العربية، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 202.07 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 185.23 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 176.81 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 151.55 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 118.29 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 197.76 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 181.93 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 173.04 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 148.32 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 115.36 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.69 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.30 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.60 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.52 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.73 دينارات.