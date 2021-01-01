الشمس تبتلع مذنبًا صغيرًا ..للمرة الرابعة على التوالي..

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ابتلعت الشمس مذنبًا، أمس 6 نوفمبر 2022، وللمرة الرابعة على التوالي خلال أربعة أسابيع حيث رصد مذنب وهو يتبخر عند دخوله الغلاف الجوي للشمس، وتم تسجيل الحدث بواسطة مرصد سوهو الفضائي التابع لوكالة ناسا.



هذا المذنب، هو عضو في عائلة كروتز المذنبات راعية الشمس، وهي شظايا من تفكك مذنب عملاق منذ عدة قرون، وقد شاهد مرصد سوهو الآلاف منها تسقط نحو الشمس وقد حصلت على تسميتها من عالم الفلك الألماني هاينريش كروتز، الذي درسها بالتفصيل في القرن التاسع عشر.



بشكل عام تمر شظايا مذنبات كروتز قرب الشمس وتتفكك كل يوم تقريبًا؛ وقد شاهد مرصد سوهو الآلاف منها، ومعظمها يبلغ قطرها أقل من بضعة أمتار صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها، ولكن في بعض الأحيان تكون قطعة كبيرة حوالي 10 إلى 30 مترًا.