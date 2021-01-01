ميتا تسرح الآلاف من موظفيها هذا الأسبوع

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صورة الخبر: ميتا
ميتا

تعتزم منصات ميتا بلاتفورمز البدء في تسريح بعض موظفيها، الأمر الذي سيؤثر على آلاف العمال اعتبارا من هذا الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص على دراية بالمسألة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة اليوم الاثنين، إن عملية خفض الوظائف قد تتم في وقت مبكر لا يتجاوز يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لتقرير الصحيفة، طلبت الشركة بالفعل من الموظفين إلغاء السفر غير الضروري اعتبارا من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 8ر3? إلى 20ر94 دولار مع بدء التداول في نيويورك اليوم الاثنين.

وانخفض السهم بنحو 73% لهذا العام حتى يوم الجمعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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