تطلق ناسا درعًا حراريًا ضخمًا إلى الفضاء هذا الأسبوع

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تستعد وكالة ناسا الأمريكية، لإطلاق درعًا حراريًا ضخمًا يشبه الصحن الطائر إلى الفضاء هذا الأسبوع، ويمكن أن يساعد البشر على الهبوط بأمان على المريخ يومًا ما.



ومن المقرر إطلاق الدرع الحراري الكبير الذي يشبه الصحن الطائر إلى مدار أرضي منخفض هذا الأسبوع، وبمجرد الوصول إلى هناك، سوف ينتفخ الدرع الحراري في مدار منخفض حول الأرض لـ«يبطئ سرعة» الدرع، قبل أن ينزل مرة أخرى إلى الأرض.



تأمل ناسا أن يوضح الاختبار كيف يمكن للدرع الحراري القابل للنفخ أن يبطئ مركبة فضائية مستقبلية للمريخ، بما يكفي للبقاء على قيد الحياة عند دخول الغلاف الجوي وإذا ثبت نجاحها، فقد تسمح التكنولوجيا يومًا ما للبشر بالهبوط بأمان على المريخ.

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ومن المقرر إطلاق هذه التقنية على صاروخ أطلس الخامس يوم الأربعاء 9 نوفمبر، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا.وإذا كان الاختبار ناجحًا، فقد يكون حاسماً في مساعدة ناسا على الوصول إلى هدفها الطموح المتمثل في إطلاق البشر على الكوكب الأحمر في العقد المقبل.وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "يمكن أن تدعم هذه التكنولوجيا طاقم الهبوط والبعثات الروبوتية الكبيرة على المريخ، بالإضافة إلى إعادة الحمولات الثقيلة إلى الأرض".