معلومات عن التسهيلات الجديدة من التنمية الصناعية للمستثمرين

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى، تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، إلى تسهيل الإجراءات، سواء إجراءات إنهاء التراخيص أو تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك عن طريق ما يلي:
-توجيهات لكافة الإدارات في التنمية الصناعية لسرعة إجراءات تخصيص الأراضى وتلبية طلباتهم .
-انعقاد لجنة تخصيص الاراضى الصناعية للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي.
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