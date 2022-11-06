معلومات عن التسهيلات الجديدة من التنمية الصناعية للمستثمرين



محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى، تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، إلى تسهيل الإجراءات، سواء إجراءات إنهاء التراخيص أو تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك عن طريق ما يلي:



-توجيهات لكافة الإدارات في التنمية الصناعية لسرعة إجراءات تخصيص الأراضى وتلبية طلباتهم .



-انعقاد لجنة تخصيص الاراضى الصناعية للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي.

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-تسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد-سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية الجديدة-منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية.-التركيز على منح الأراضى للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة.- زيادة الاهتمام بالمشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.-متابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وانهاء اجراءاته في اسرع وقت.التخصيص في اجتماعات لجنة الأراضى لأنشطة الأغذية والهندسية والتعدينى والكيماوى والغزل والنسيج.