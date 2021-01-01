تعرف على الجوارب الضاغطة وهل تستفيد من ارتدائها؟



الجوارب الضاغطة الجوارب الضاغطة

من الرحلات الطويلة إلى الحمل ومرض السكري، يمكن أن تسبب العديد من الظروف والحالات ألمًا وتورمًا في الساقين والكاحلين والقدمين، لذلك يستخدم الكثيرون الجوارب الضاغطة والملابس المصممة خصيصًا لتمارس ضغطًا لطيفًا لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف الشعور بعدم الراحة.



وحسب ما ذكره موقع everydayhealth تساعد الملابس الضاغطة على منع تجمع الدم في الأوردة ، وتمنع تجمع السوائل في الساقين ، وتساعد في إعادة الدم في الأوردة إلى القلب.



تجمع الأوردة السوائل من المحيط وتعيدها إلى القلب، الذي يدورها مرة أخرى عبر الجسم. ولكن إذا كانت الأوردة لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يتجمع السائل بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الألم المزمن، والتورم، والتشنجات، والدوالي، والقرحة.



لمنع مثل هذه المشاكل ودعم وظيفة الوريد الصحي، قد يقترح الطبيب الجوارب الضاغطة.



إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذه الملابس وكيف يمكن أن تفيدك.



جوارب الضغط مقابل جوارب الضغط

بعض الأشخاص يستخدمون مصطلحي "الجوارب الضاغطة" و"جوارب الضغط" بالتبادل، لكنهما مختلفان تقنيًا عادة ما تكون الجوارب مغلقة من الأمام ولا ترتفع أعلى من الركبة، في حين أن الجوارب تأتي في ارتفاعات متفاوتة، بما في ذلك الركبة العالية والفخذ العالية ، وقد يكون لها أصابع مفتوحة أو مغلقة.

أنواع الجوارب الضاغطة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الجوارب الضاغطة إن الأول والثاني ، متخرجين ومضادان للانسداد ، مصممان لتطبيق درجة معينة من الضغط على منطقة معينة، و عادة ما تتطلب هذه الأدوية وصفة طبية وتركيبًا متخصصًا تم تصميم الجوارب الداعمة غير الطبية الثالثة للاستخدام لجميع الأغراض، و يمكنك شراء هذه الأدوية بدون وصفة طبية من معظم الصيدليات.



تصنع معظم الملابس الضاغطة بنسيج محبوك مرن لكن بعضها مصنوع من مادة أكثر سمكًا، مثل الصوف للحفاظ على دفء القدمين والساقين، وتأتي في مجموعة من الألوان والأحجام ومستويات الضغط.



إن النوع الأكثر شيوعًا، يتناسب بشكل أكثر إحكامًا حول القدم والكاحل ويكون أكثر ارتخاءً في الجزء العلوي من الساق، وإنها تدعم القدم وأسفل الساق بشكل أساسي حيث تميل السوائل إلى التراكم عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وعادة ما تكون هذه الجوارب تصل إلى الركبة أو الفخذين، ولكن تتوفر أيضًا أنماط الجوارب الطويلة.

مكافحة الانسداد

تعرف هذه الملابس أيضًا باسم جوارب الجلطات الدموية وتطبق درجة موحدة من الضغط في جميع أنحاء الملابس للحفاظ على الدورة الدموية، ودعم التصريف الوريدي واللمفاوي ، ومنع تجلط الدم وعادة ما يصف الأطباء هذه الأدوية للأشخاص الذين لا يستطيعون الفراش.

الجوارب المساندة غير الطبية

على غرار الملابس المضادة للانسداد ، توفر هذه الملابس أيضًا درجة ثابتة من الضغط طوال الوقت ، لكنها أخف بكثير في حين أن خرطوم الدعم يمكن أن يوفر بعض الراحة للساقين والقدمين المتعبة

