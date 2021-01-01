أغلى العملات التذكارية في تاريخ مصر بعد «100 جنيه قمة المناخ»..تصل لـ10 آلاف جنيه..



العملات التذكارية العملات التذكارية

عملة مصرية تذكارية بـ100 جنيه فضية، بمناسبة إقامة قمة المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ، فتح الباب أمام قيمة العملات التذكارية التي لها باع تاريخ في مصر خلال السنوات الماضية، بهدف تخليد الأحداث الهامة التي تمر بها البلاد، ومن ضمنها سابقا رحلة العائلة المقدسة التي تعد من أغلى العملات التذكارية.



ومع إصدار مصر عملة تذكارية تحمل شعار رحلة العائلة المقدسة، تم تحديد أسعار لشرائها، ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى على أنه: لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة جنيه واحد، ومن الفضة فئات 1 و5 و10 جنيهات تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.



ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن: يُحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من القطع المشار إليها أعلاه على النحو التالي:

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1- العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الذهب بسعر 9800 جنيه.2- العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 330 جنيهًا.3- العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 375 جنيهًا.4- العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر 425 جنيهًا.وتظهر قيمة العملات التذكارية مؤخرًا، بعدما زادت أسعارها بشكل كبير خاصة العملات القديمة منها، فيما يما يصل سعر أحدث عملة تذكارية الصادرة فى ذكرى قمة المناخ cop بشرم الشيخ مؤخرا إلى 750 جنيه للعملة الواحدةـ حسبما أعلنت مصلحة صك العملة، على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.وفي وقت سابق، أصدرت مصر 10 عملات تذكارية خلال العشر سنوات الأخيرة وهم :الشبكة القومية للطرق، قناة السويس، العاصمة الإدارية، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الريف المصري الجديد، حقل الغاز، قناطر أسيوط الجديدة، وأخيرًا مؤتمر المناخ.وتزداد قيمة العملات التذكارية القديمة تحديدًا مع انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار كبيرة ما يجعلها مغنم مع الوقت لاقتناصها ثم بيعها مرة أخرى باضعاف الثمن المقدر لهان خاصة مع رغبة البعض في الاحتفاظ بالعملات التذكارية، فيما تزداد عمليات البحث عن أسعار العملات القديمة والتذكارية خلال الفترة الأخيرة، وهذه قائمة باسعار العملات القديمة والتذكارية.5 مليمات وصل سعرها حاليا إلى 20 ألف جنيه، بشرط أن تكون مصنوعة من الألومنيوم وليس النحاس ومن إصدار سنة 1973 ومدون عليها صورة صقر وكتابة في الجهة الأخرى- عملة المليم ذات اللون الذهبي وصل سعرها 11 ألف جنيه، بشرط أن يكون محفورا على واجهتها اسم المملكة المصرية، وفي منتصفها رقم 1 مليم، وأن يكون تاريخ إصدارها عام 1924.-عملة ريال السلطان فؤاد ارتفع سعرها خلال الأيام الأخيرة بسبب ندرتها إلى 100 ألف جنيه، وقال يشترط أن يكون مكتوبا على العملة اسم «السلطان فؤاد» ومدونا عليها التاريخ الميلادي 1920 والتاريخ الهجري 1335.