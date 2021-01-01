(تفاصيل) الأرصاد تحذر في بيان عاجل من تكاثر السحب الممطرة.. والقاهرة تتأهب

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وتتقدم السحب المنخفضة إلى الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.



انخفاض درجات الحرارة اليوم

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مقارنة بالأمس، بسبب بداية تجمع السحب بشكل كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة والممطرة وإخفاء قرص الشمس لفترات طويلة من النهار بداية من أوقات الظهيرة وحتى الساعات المتأخرة من النهار تقريبًا على القاهرة الكبرى ومناطق عديدة من محافظات الدلتا ومدن القناة، وتسيطر السحب المتوسطة والمرتفعة على بعض مناطق شمال الصعيد ومناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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وتصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار.وتنخفض درجات الحرارة على الإسكندرية وتسجل 24 درجة مئوية نهارًا.فرص سقوط الأمطاروتتوافر فرص سقوط الأمطار على خط ساحل البحر المتوسط من مطروح وحتى العريش، ولكن تتركز الفرص بشكل أكبر على السواحل الشمالية الشرقية، وتطول مناطق محدودة من إجمالي محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.ومن المتوقع نشاط الرياح خلال ساعات الليل، الأمر الذي يساعد على الإحساس ببرودة الطقس.اقرأ أيضا أجواء شتوية بامتياز.. تعرف على خريطة سقوط أمطار الثلاثاء بالقاهرة والمحافظاتدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاءالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25- 18جنوب الصعيد 28- 17شمال الصعيد 26- 14السواحل الشمالية 24- 17جنوب سيناء 28- 20