(تفاصيل) الأرصاد تحذر في بيان عاجل من تكاثر السحب الممطرة.. والقاهرة تتأهب

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتتقدم السحب المنخفضة إلى الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة اليوم
من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مقارنة بالأمس، بسبب بداية تجمع السحب بشكل كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة والممطرة وإخفاء قرص الشمس لفترات طويلة من النهار بداية من أوقات الظهيرة وحتى الساعات المتأخرة من النهار تقريبًا على القاهرة الكبرى ومناطق عديدة من محافظات الدلتا ومدن القناة، وتسيطر السحب المتوسطة والمرتفعة على بعض مناطق شمال الصعيد ومناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار.

وتنخفض درجات الحرارة على الإسكندرية وتسجل 24 درجة مئوية نهارًا.

فرص سقوط الأمطار
وتتوافر فرص سقوط الأمطار على خط ساحل البحر المتوسط من مطروح وحتى العريش، ولكن تتركز الفرص بشكل أكبر على السواحل الشمالية الشرقية، وتطول مناطق محدودة من إجمالي محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المتوقع نشاط الرياح خلال ساعات الليل، الأمر الذي يساعد على الإحساس ببرودة الطقس.
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
القاهرة الكبرى والوجه البحري 25- 18
جنوب الصعيد 28- 17
شمال الصعيد 26- 14
السواحل الشمالية 24- 17
جنوب سيناء 28- 20

المصدر: المصرى اليوم

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