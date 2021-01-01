(تفاصيل) الأرصاد تحذر في بيان عاجل من تكاثر السحب الممطرة.. والقاهرة تتأهب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وتتقدم السحب المنخفضة إلى الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.
انخفاض درجات الحرارة اليوم
من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مقارنة بالأمس، بسبب بداية تجمع السحب بشكل كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة والممطرة وإخفاء قرص الشمس لفترات طويلة من النهار بداية من أوقات الظهيرة وحتى الساعات المتأخرة من النهار تقريبًا على القاهرة الكبرى ومناطق عديدة من محافظات الدلتا ومدن القناة، وتسيطر السحب المتوسطة والمرتفعة على بعض مناطق شمال الصعيد ومناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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