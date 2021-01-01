ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر للرئيس السيسي



السيسي ومحمد بن سلمان السيسي ومحمد بن سلمان



بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.



وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الأمير محمد بن سلمان في البرقية: “فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة”.



وأضاف: “أود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا”.

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وتابع: “أتمني لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.