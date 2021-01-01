أعراض الكبد الدهني ومراحل خطورته| تعرف عليها

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أعراض الكبد الدهني


مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، معظم الأشخاص ليس لديهم أعراض ، ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد.

ما هي أعراض مرض الكبد الدهني؟
غالبًا لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، إذا كانت لديك أعراض ، فقد تشمل:

ألم في البطن أو شعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن (البطن).
الغثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن .
اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان ).
انتفاخ البطن والساقين ( وذمة ).
التعب الشديد أو الارتباك العقلي.
ضعف

مراحل خطورة مرض الكبد الدهني
لا يسبب مرض الكبد الدهني مشاكل كبيرة لمعظم الأشخاص، ومع ذلك ، يمكن أن يتحول إلى مشكلة أكثر خطورة إذا تطور إلى تليف الكبد، يؤدي عدم علاج تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد، ف كبدك عضو لا يمكنك العيش بدونه

المصدر: elbalad

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