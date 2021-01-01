لطلاب جامعة عين شمس .. تعرف على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي



طلاب جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائما إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.



وينشر لكم فى "صدى البلد" دليل صندوق التكافل الإجتماعي والذي تم إنشاؤه بهدف مساعدة الطلاب الغير قادرين على مستوى كليات الجامعة، والخدمات المقدمة منه، والأوراق المطلوبة للاستفادة من خدماته.



خدمات صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب جامعة عين شمس

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-المساهمة في تسديد المصروفات الدراسية ( انتساب – انتظام ).-إعفاء الطلبة المكفوفين وأبناء المكفوفين من المصروفات الدراسية.-المساهمة في شراء الأجهزة الطبية.-المساهمة في حالة وفاة الطالب وفاة طبيعية لا قدر الله (مصروفات جنازة).-المساهمة في حالة وفاة الطالب نتيجة حادث لا قدر الله.-تقديم شنطة رمضان للطلبة المحتاجين.-الاحتفال بيوم اليتيم وتوزيع مبالغ نقدية على الطلاب.-المساهمة في الأدوات العلمية للكليات العملية.الأوراق المطلوبة للحصول على خدمة تخفيض المصروفات الدراسية-خطاب موجه من رعاية شباب الكلية للطالب لعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب وفقًا لبطاقة الرقم القومي.-الحصول على استمارة من رعاية شباب الكلية وتعتمد من شئون الطلبة ورعاية الشباب.-دخل الأسرة.-إذن دفع مصروفات.-صورة بطاقة الطالب.أصل شهادة الثانوية العامة صورة منها .شهادة ميلاد الرقم القومي صورة منها.