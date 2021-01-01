استشاري صدر : علاقة مباشرة بين تلوث الهواء والإصابة بسرطان الرئة

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تلوث الهواء


توصلت دراسة علمية، عن وجود علاقة مباشرة بين تلوث الهواء والإصابة بمرض السرطان، حيث أطلق العلماء على تلوث الهواء “القاتل الخفي” لإنه يصيب الإنسان بسرطان الرئة حتى غير المدخنون.

كما أظهرت دراسة نُشرت في JAMA، أن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية زادت من 14% في 2018 إلى 32% في 2022.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أهمية مؤتمر المناخ الذي انطلق أمس في شرم الشيخ لأجل وضع حلول لمشكلة التغير المناخي وتأثيرها على البيئة نتيجة تلوث الهواء.

وأوضح د. محمد حسن الطراونة، أن سرطان الرئة يعتبر من أشرس أنواع السرطانات سواء عند الرجال أو النساء فهو يسبب الوفاة ضعف سرطان البروستاتا عند الرجال ومرة ونصف من سرطان الثدي عند النساء.

وقال الدكتور محمد حسن، إن سرطان الرئة مرتبط بنسبة 80% بالتدخين و20% بسبب عوامل أخرى مثل التعرض لاستنشاق بعض المواد نتيجة لبعض المهن والتعرض لبعض المواد الكيميائية وأيضا تلوث الهواء.

وأشار الدكتور الطراونة، إلى أن الدراسة الحديثة أكدت على وجود علاقة بين استنشاق الهواء الناتج عن عوادم السيارات أو الوقود أو أدخنة المصانع، وتبين أن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تدخل إلى المجاري التنفسية تؤدي إلى تحفيز بعض الطفرات الموجودة في الخلايا والتي تؤدي لاحتمالية الإصابة بسرطان الرئة وهي دراسة كبيرة لذا فهي تفتح المجال لمزيد من الأبحاث الأخرى.

المصدر: elbalad

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