حقائق حول الصرع يجب أن يعرفها الناس

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حقائق حول الصرع


يعد الصرع من الأمراض التي انتشرت الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث أن الصرع هو اضطراب في الدماغ يسبب نوبات متكررة وغير مبررة بسبب اضطراب نشاط الخلايا العصبية التي تعيش في الدماغ.



غالبًا ما يتم تشخيص إصابتك بالصرع إذا أصبت بنوبتين أو أكثر من النوبات غير المبررة وفقا ل India.com.



قد يحدث الصرع نتيجة لاضطراب وراثي أو إصابة في الدماغ ، ولكن لا يعرف الكثير من الناس السبب.


1. من كل 26 شخصًا بالعائلة سيصاب بالصرع

2. هناك أربعة أنواع رئيسية من الصرع (البداية البؤرية ، البداية المعممة الثانية ، المجموعة ، وغير المعروفة)
3. التقديرات هي يعاني حوالي ثلث الأشخاص المصابين بالصرع من صرع مقاوم للأدوية (ويعرف أيضًا باسم المقاومة أو المستعصية).

4. أي شيء يمكن لأي شخص القيام به عندما يكون على علم ، يمكن القيام به أثناء نوبة مع ضعف في الوعي (المشي ، والكلام ، والأكل ،)

5. يمكن أن يكون أي شيء تقريبًا محفزًا لنوبة شخص ما ".

المصدر: India.com

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