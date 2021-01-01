شيف يكشف علامات اللحوم الجيدة الصالحة للأكل



اللحوم الجيدة الصالحة للأكل اللحوم الجيدة الصالحة للأكل

كشف الشيف أحمد عباس، عن عدد من العلامات الموجود في اللحوم التي تؤكد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في ظل انتشار شائعات بشأن وجود لحوم مذبوحة مصابة بالحمى القلاعية.



وقال عباس في هذا الصدد: هناك عدد من العلامات التي تؤكد جودة اللحوم وتطمن الأسر قبل تسويتها وأكلها، ومن ضمن تلك العلامات لون اللحوم وهو لون أحمر فاتح يقترب من درجات الوردي الغامق هذا بجانب رائحة اللحمة الطيبة التي ليس بها درجة كبيرة من الزفارة هذا بجانب عدم وجود أي بثور أو قطع غريبة بألوان مختلفة داخل اللحوم.



وحذر الشيف أحمد عباس، من بعض العلامات التي قد تشير إلى أن اللحوم غير صالحة أو أن الذبيحة كانت مصابة مثل وجود رائحة كريهة تظهر في اللحمة وكذلك اللون الأحمر الغامق جدا وهذا معناه أن الحيوان كان مريض هذا بجانب وجود بثور بيضاء أو سوداء في اللحوم.

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وطالب بشراء اللحوم من أماكن موثوقة وأن يكون على اللحمة ختم المجزر الحقيقي الذي يدل على أن هذه اللحوم تم الكشف عليها جيدا وهي صالحة للاستهلاك الآدمي.