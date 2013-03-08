ريال مدريد ضد ليفربول .. مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات نارية أبرزها موقعة ريال مدريد ضد ليفربول في إعادة لنهائي النسخة الماضية، ومواجهة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في إعادة لنهائي 2020.

وإليكم مواعيد مباريات دور الـ 16

الذهاب:

الثلاثاء 14 فبراير 2023

إيه سي ميلان × توتنام هوتسبر

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ

الأربعاء 15 فبراير 2023
كلوب بروج × بنفيكا

بوروسيا دورتموند × تشيلسي

الثلاثاء 21 فبراير 2023

ليفربول × ريال مدريد

أينتراخت فرانكفورت × نابولي

الأربعاء 22 فبراير

لايبزج × مانشستر سيتي

إنتر ميلان × بورتو

الإياب:

الثلاثاء 7 مارس 2023

بنفيكا × كلوب بروج

تشيلسي × بوروسيا دورتموند

الأربعاء 8 مارس 2013

توتنام هوتسبر × إيه سي ميلان

بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان

الثلاثاء 14 مارس 2023

مانشستر سيتي × لايبزج

بورتو × إنتر ميلان

الأربعاء 15 مارس 2023

ريال مدريد × ليفربول

نابولي × أينتراخت فرانكفورت

المصدر: filgoal

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