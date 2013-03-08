ريال مدريد ضد ليفربول .. مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات نارية أبرزها موقعة ريال مدريد ضد ليفربول في إعادة لنهائي النسخة الماضية، ومواجهة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في إعادة لنهائي 2020.



وإليكم مواعيد مباريات دور الـ 16



الذهاب:

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