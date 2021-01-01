عاجل.. الحكم علي قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق



فتاة الزقازيق فتاة الزقازيق

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطالبة سلمي بهجت والمعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق.



كانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة العامة حيث أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المجني عليها حصلت على التفوق وتقدير امتياز ليعم الفرح نفوس الجميع سوى هذا المتهم، والذي كان يجلس ويفكر في كيف يرد اعتباره وخاصة أنه كانت لديه حب الذات والتملك ووصل الأمر بالمتهم إلى التفكير في قتل المجني عليها بالطريقة التي ارتكبها بها حيث قام بالاتصال بصديقة المجني عليها وادعى أنه يريد أن يلتقي بها للصلح والاعتذار عما بدر منه من أي إساءة في حقها، وبالفعل علم بالمكان والزمان وقام بالحصول على رقم مالك الجريدة التي تتدرب بها وقام بالاتصال به يعلمه برغبته في الالتحاق للتدريب داخل الجريدة وبالفعل حضر أمام العقار الكائن به مقر الجريدة وظل يحوم ذهاباً وإياباً في انتظار وصول المجني عليه.



