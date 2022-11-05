تعرف علي قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا



تجددت فرصة الثأر لمحمد صلاح وفريق ليفربول مجددا عند مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهتين ناريتين.

المواجهة الأولى هي إعادة لنهائي النسخة الماضية بين ليفربول وريال مدريد.

أما المواجهة النارية الثانية المنتظرة فستكون بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وتقام منافسات ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل.

بينما مباريات الإياب ستكون أيام 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.
وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

ليفربول × ريال مدريد

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ

لايبزيج × مانشستر سيتي

إنتر × بورتو

دورتموند × تشيلسي

فرانكفورت × نابولي

ميلان × توتنام

كلوب بروج × بنفيكا

المصدر: FilGoal

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