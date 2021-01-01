بسبب حريق .. غواصة نووية بريطانية توقف تنفيذ مهمة سرية

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غواصة نووية بريطانية


قالت صحيفة Sun، إن الغواصة النووية البريطانية Victorious، اضطرت لقطع تنفيذ مهمة سرية كانت تقوم بها، بسبب اندلاع حريق على متنها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "كانت الغواصة فيكتوريوس تحمل على متنها صواريخ ترايدنت 2 (الباليستية العابرة للقارات) عندما اندلع الحريق".

ووفقا له تم بسرعة تطويق الحريق وإخماده، لكن الغواصة اضطرت لأن تطفو على السطح في شمال المحيط الأطلسي للتخلص من الدخان السام. وأعطى القبطان، بعد تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق، الأمر بالعودة إلى قاعدة كلايد في اسكتلندا.

ونوهت الصحيفة بأن هذه الغواصة، تقوم بشكل عام، بدوريات في مياه المحيطات بهدف الردع النووي، لكنها كانت خلال فترة الحادث تؤدي مهمة مختلفة.

من جانبها رفضت قيادة القوات البحرية البريطانية، التعليق على الحادث واكتفت بالقول: "نحن لا نعلق على تفاصيل عمليات غواصاتنا".

المصدر: نوفوستي

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