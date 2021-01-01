بسبب حريق .. غواصة نووية بريطانية توقف تنفيذ مهمة سرية

قالت صحيفة Sun، إن الغواصة النووية البريطانية Victorious، اضطرت لقطع تنفيذ مهمة سرية كانت تقوم بها، بسبب اندلاع حريق على متنها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "كانت الغواصة فيكتوريوس تحمل على متنها صواريخ ترايدنت 2 (الباليستية العابرة للقارات) عندما اندلع الحريق".
ووفقا له تم بسرعة تطويق الحريق وإخماده، لكن الغواصة اضطرت لأن تطفو على السطح في شمال المحيط الأطلسي للتخلص من الدخان السام. وأعطى القبطان، بعد تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق، الأمر بالعودة إلى قاعدة كلايد في اسكتلندا.
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