لجمع الأموال من الأهالي .. المدارس الرسمية الدولية تحذر من النصب باسمها



تحذير رسمي تحذير رسمي



وجهت إدارة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، تحذيرا عاجلا لأولياء الأمور، قامت المدارس بنشره على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



جاء نص التحذير كالتالي: تحذر المدارس الرسمية الدولية أولياء الأمور من التعامل مع أي شخص ينتحل صفة أنه يعمل بإداراة المدارس الرسمية الدولية ويقوم بجمع مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير إلتحاق الطلاب بالمدارس.



وتم التشديد على ان يكون الاتصال عن طريق قنوات الاتصال الرسمية المتمثلة في أرقام التليفونات وعناوين البريد الإلكتروني المعلنة على صفحاتها الرسمية فقط.

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وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالموقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليميةوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان وزارة التربية والتعليم تسعى إلى التوسع في إنشائها في الفترة المقبلة".واشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الدولة في تطوير التعليم في مصر والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.