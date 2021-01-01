اعرف الشروط والأوراق المطلوبة .. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة الرسمية بمصطفى النحاس



المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس





أعلنت المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس ، عن وظائف خالية للمعلمين



حيث أكدت المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس أنها تبحث عن : معلم لغة إنجليزية ، ومعلم مساعد رياض أطفال ورياضيات وعلوم باللغة الإنجليزية، و تربية رياضية.

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شروط وظائف المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس- من العاملين بوزارة التربية والتعليم من داخل الكادر الحكومي- أن يكون المتقدم على رأس العمل- من ذوي الخبرة في مجال تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى- ألا يزيد السن عن 45 سنة- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة اجادة تامة- يفضل خريجي اللغات ومن له خبرة في المدارس الدولية- إجادة استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية الحديثةالأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الادارة التعليمية التابع لها المدرسة الاصلية- شهادات التخرج- شهادات الخبرةكما أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس عن حاجتها لطبيب أطفال لا يزيد عمره عن 45 سنة، بنفس الأوراق المطلوبة للتقديم السابق ذكرها.رابط التقديم في وظائف المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاسويمكن لمن يهمه الامر التقديم في وظائف المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/4FU1ip5QoqkjC9TB9وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالموقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليميةوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان وزارة التربية والتعليم تسعى إلى التوسع في إنشائها في الفترة المقبلة".واشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيإلى جهود الدولة في تطوير التعليم في مصر والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.