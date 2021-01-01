الإفتاء تجيب .. فضل قراءة آية الكرسي بعد التشهد الأخير في الصلاة

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صورة الخبر: آية الكرسي
آية الكرسي

"هل يصح قراءة آية الكرسي بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة ؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبرصفحتها الرسمية بالفيسبوك

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة لم يرد في السنة أن النبي كان يفعل ذلك.

وأضاف أمين الفتوى أنه ينبغي علينا أن نقول بعد التحيات وقبل السلام الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال”.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “أما الاستغفار بعد الصلاة وقراءة آية الكرسي، فهذا صحيح ووارد”.

هل بإدارك الإمام في التشهد الأخير أحصل على ثواب الجماعة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في احتساب ثواب الجماعة للشخص الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ على قولين.

وأضافت لجنة الفتوى ، فى إجابتها عن سؤال: «هل أخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟»، أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحصل على فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

أما القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ ودلل بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

المصدر: elbalad

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