على جمعة يوضح معنى “ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل "

ما معنى “ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل ؟ ” .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد مجالس العلم ، وأجاب قائلا : ما عقلت في الصلاة المقصود بها الذي قولته بتركيز فاهما معناه ، فإذا قرأت الفاتحة ولم تع ما تقول أي قولتها بدون تركيز لأنك تحفظها، ثم قولت سورة قصيرة ولكنك عقلتها، ثم ركعت وركزت في التسبيح وقولت: سبحان ربي العظيم متدبرا معناها ، فهنا تؤجر على تركيزك في الركوع وأذكار الركوع ، أما الفاتحة التي سرحت فيها ورددتها دون أن تفهمها ، فلن تؤجرعليها .
وأضاف جمعة في معرض إجابته، قائلا: تجد الشخص فور دخوله في الصلاة والبدء في قراءة الفاتحة ، تجده يفكر في “الملوخية” ، أو في ما أهمه من الديون والهموم ومشاغل الحياة ، فإذا ركزت وعقلت في 70% من الصلاة تؤجر على هذه النسب فقط، ولو 40 أو 20 % تؤجر على هذا فقط ، فلنحرص على التركيز والفهم في الصلاة ، للفوز بأكبر قدر من الثواب .
وتابع: بعض الأشخاص يقول لن أصلي مرة أخرى لقلة الثواب وعدم التركيز أثناء الصلاة، فهذا تصرف خاطئ ، لأنك ستعاقب على تركها فلا مفر من الصلاة وبتركيز وخشوع .
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