بالفيديو : تقييم سيات إيبيزا 2022 في اختبارات الأمان الأوروبية

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صورة الخبر: إيبيزا 2022
إيبيزا 2022

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من سيات إيبيزا الشهيرة أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 83% حماية للركاب البالغين

- 82% حماية للركاب الأطفال

- 66% حماية للمارة على الطريق

- 70% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات للفئة المزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان مختلفة ووسائل مساعدة للسائق، والتي ساعدت بشكل كبير في حصول السيارة على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.
شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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